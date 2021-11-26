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Her haftamız final havasında

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, ligde kalan her maçın kendileri için final niteliğinde olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Kendi sahamızda etkili ve güçlü bir takımız. Daha rahat oynuyoruz. İç sahada bu maçları kazanmak zorundayız ki yukarılara çıkalım. Bunu yapacak gücümüz de inancınız da takıma güvenimiz de var. Ortaya koyduğumuz mücadele ve oyun yukarıları hak ediyor ve bunu da başaracağız inşallah. Ligin sonuna kadar bu mücadele ile gideceğiz. Her maçı final gibi oynayacağız" ifadelerini kullandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma 06:50
Her haftamız final havasında
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, ligde kalan her maçın kendileri için final niteliğinde olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Kendi sahamızda etkili ve güçlü bir takımız. Daha rahat oynuyoruz. İç sahada bu maçları kazanmak zorundayız ki yukarılara çıkalım. Bunu yapacak gücümüz de inancınız da takıma güvenimiz de var. Ortaya koyduğumuz mücadele ve oyun yukarıları hak ediyor ve bunu da başaracağız inşallah. Ligin sonuna kadar bu mücadele ile gideceğiz. Her maçı final gibi oynayacağız" ifadelerini kullandı.
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