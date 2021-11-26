Çıkışımız sürecek

Süper Lig'de topladığı 26 puanla 3. sırada yer alan ve futbolseverlerin takdirini kazanan Konyaspor'da yüzler gülüyor. Teknik Direktör İlhan Palut, formda olduklarını söylerken çıkışlarının süreceğini de belirtti. Çalışmalarının sürdüğünü belirten Palut, "Takım olarak formda olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu çıkışımızı ve iyi gidişimizi bu maçta da sürdürmek istiyoruz. İyi bir mücadele vermek istiyoruz. Son maçtaki eksiklerimizi minimize etmek istiyoruz. Gaziantep'ten güzel bir sonuçla dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
YEŞİL-beyazlıların tecrübeli isimlerinden Amir Hadziahmetovic ise takımın ligdeki sıralamasından çok memnun olduğunu belirterek, "Çok iyi çalışıyoruz. Gaziantep FK, çok iyi bir takım, onları ciddiye alıyoruz. Deplasmanda 3 puan hedefliyoruz" diye konuştu. 24 yaşındaki orta saha, bir gazetecinin kendisiyle ilgili çıkan transfer haberlerini hatırlatması üzerine, "Konyaspor'da güzel bir sezon geçirmeyi düşünüyorum. Odaklandığım konu bu" cevabını verdi. 2016'dan bu yana Konya'da olan Amir'in kontratı 2024'te sona eriyor.