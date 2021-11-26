Adana Demir kenetlendi

İKİ maç üst üste kazanan Adana Demirspor, Kasımpaşa'yı devirmek istiyor. İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella, "İlk mağlubiyet yaşadığımızda da birbirimize ne kadar çok kenetlendiğimizi herkese gösterdik. Başarıyı yakalayabilmemiz için her şeye sahibiz. Daha çok istememiz ve yapabilmek için konsantrasyonumuzu bozmamamız gerekiyor" dedi.
İKİ maç üst üste kazanan Adana Demirspor, Kasımpaşa'yı devirmek istiyor. İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella, "İlk mağlubiyet yaşadığımızda da birbirimize ne kadar çok kenetlendiğimizi herkese gösterdik. Başarıyı yakalayabilmemiz için her şeye sahibiz. Daha çok istememiz ve yapabilmek için konsantrasyonumuzu bozmamamız gerekiyor" dedi.