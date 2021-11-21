Altay-Adana Demirspor maçı CANLI

Süper Lig'in 13. haftasında heyecan devam ediyor. 13. hafta mücadelesinde Altay ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
ALTAY-ADANA DEMİRSPOR İLK 11'LER
Altay: Lis, Thiam, İbrahim, Cebrail, Murat, Aka, Poko, Pinares, Kappel, Thaciano, Bamba
Adana Demirspor: Muric, Rassoul, Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Yunus, Akintola, Assombalonga
ALTAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Başlama düdüğü 16.00'da çalan Altay - Adana Demirspor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.