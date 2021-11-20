Sivasspor Şehir’e karşı

Yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde 4'te 4 yapan Başakşehir'e konuk olacak Sivasspor, 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor. Ligde son 5 maçta 4 puan alan Yiğidolar, formda rakibi karşısında kazanarak, 3 puan özlemini sonlandırmayı hedefliyor.
Yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde 4'te 4 yapan Başakşehir'e konuk olacak Sivasspor, 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor. Ligde son 5 maçta 4 puan alan Yiğidolar, formda rakibi karşısında kazanarak, 3 puan özlemini sonlandırmayı hedefliyor.