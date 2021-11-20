Lidere gözdagı

LİGDE 6 deplasman maçını da kazanamayan Gaziantep FK, namağlup lider Trabzonspor karşısında ilk deplasman galibiyetinin peşinde. Takımın tecrübeli maestrosu Recep Niyaz, "Çok formdalar. Ama ne olursa olsun. İyi bir ekip ve takımız. Artılarımızı çok daha fazla sahaya yansıtabileceğimiz bir maç. Bazıları güler belki, bazıları destek verir bilemem ama Trabzonspor'a ilk mağlubiyetini tattıracağımıza inanıyorum. Bunun için bütün hazırlığımızı yapıyoruz. İyi futbolla Trabzon deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyoruz" dedi.



GAZİANTEP FK Başkanı Cevdet Akınal da Trabzonspor maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını vurguladı. Başkan Akınal, tek hedeflerinin namağlup lider bordo-mavililer karşısında mutlak puan almak olduğunun altını çizdi. Takımlarının oldukça inançlı olduğunu belirten Akınal, "Gönlümüzden 3 puan geçiyor. İnşallah alırız. Çok iyi hazırlanıyoruz. Futbolcularımız takıma tam uyum sağladı. Takımımız oldukça inançlı. Teknik direktörümüz Erol Bulut, kazanmak için takımı hazırlıyor. İnşallah Trabzon'da istediğimizi alacağız" ifadeleriyle camiaya umut dağıttı.