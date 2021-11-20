Hatayspor Antalyaspor 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 13. haftasında Hatayspor ile Antalyaspor kozlarını paylaştı. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çaldı.
Mücadeleyi 3-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri El Kaabi, Ruben Ribeiro ve penaltıdan Mame Diouf kaydetti. Antalyaspor'un tek golü Paul Mukairu'dan geldi.
Bu sonuçla Süper Lig'in flaş ekibi Hatayspor puanını 26'ya yükseltti. Antalyaspor ise 15 puanda kaldı.
14. haftada Hatayspor deplasmanda Sivasspor'un konuğu olacak. Antalyaspor ise evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.