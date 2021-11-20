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Göztepe’yi yeneceğiz

Kayserispor, Göztepe maçından galibiyetle ayrılıp seri yakalamak istiyor. K.Gümrük galibiyetinin ardından F.Bahçe'yle berabere kalan sarı-kırmızılılarda Asbaşkan Ali Çamlı, "Göztepe, ligin önemli takımlarından biri. Fenerbahçe beraberliğinin anlam kazanması için sahamızda Göztepe'yi yenmek zorundayız. Seyircimizin de desteği ile Göztepe maçından galibiyetle ayrılacağımızı düşünüyorum. Şu an iyi durumdayız. Göztepe maçıyla bu gidişatı sürdürmek istiyoruz" diye iddialı konuştu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
Göztepe’yi yeneceğiz
Kayserispor, Göztepe maçından galibiyetle ayrılıp seri yakalamak istiyor. K.Gümrük galibiyetinin ardından F.Bahçe'yle berabere kalan sarı-kırmızılılarda Asbaşkan Ali Çamlı, "Göztepe, ligin önemli takımlarından biri. Fenerbahçe beraberliğinin anlam kazanması için sahamızda Göztepe'yi yenmek zorundayız. Seyircimizin de desteği ile Göztepe maçından galibiyetle ayrılacağımızı düşünüyorum. Şu an iyi durumdayız. Göztepe maçıyla bu gidişatı sürdürmek istiyoruz" diye iddialı konuştu.
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