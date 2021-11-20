Artık kazanma vakti

Süper Lig'de Göztepe, Kayseri deplasmanında kötü gidişata son vermek istiyor. Kayserispor maçında oyuncularından mutlak galibiyet bekleyen teknik direktör El Maestro'nun yaptığı toplantılarda, "Maalesef haftalardır oynadığımız iyi futbolu sonuca yansıtamadık. Özellikle girdiğimiz pozisyonları değerlendiremiyoruz, hepiniz dikkatli olun. Kaçırdıklarımızı telafi edemiyoruz" dediği kaydedildi. Öte yandan GözGöz'de eksiklerin takıma dönmesiyle forma savaşı kızıştı. Sadece sağ bek Kerim'in tedavisi sürerken, Halil, Wilker, Burekovic, Atınç, Jahovic ve Ege iyileşti. Cezası sona eren Nwobodo da takıma döndü.