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Artık kazanma vakti

Ligde 3 maçtır kazanamayan Göztepe’de teknik direktör El Maestro takımından Kayserispor önünde mutlak galibiyet bekliyor

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
Artık kazanma vakti
Süper Lig'de Göztepe, Kayseri deplasmanında kötü gidişata son vermek istiyor. Kayserispor maçında oyuncularından mutlak galibiyet bekleyen teknik direktör El Maestro'nun yaptığı toplantılarda, "Maalesef haftalardır oynadığımız iyi futbolu sonuca yansıtamadık. Özellikle girdiğimiz pozisyonları değerlendiremiyoruz, hepiniz dikkatli olun. Kaçırdıklarımızı telafi edemiyoruz" dediği kaydedildi. Öte yandan GözGöz'de eksiklerin takıma dönmesiyle forma savaşı kızıştı. Sadece sağ bek Kerim'in tedavisi sürerken, Halil, Wilker, Burekovic, Atınç, Jahovic ve Ege iyileşti. Cezası sona eren Nwobodo da takıma döndü.
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