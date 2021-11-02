Ahmet Ağaoğlu'dan MHK ve Serdar Tatlı açıklaması!

Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği'nin olağanüstü toplantısı sonrası basın mensuplarına konuştu. İşte o sözler...



"Serdar Tatlı'nın ayrılmasını Kulüpler Birliği talep etmedi. Biz sistemin değişmesini istedik, Serdar Tatlı gitti ama yine aynı hatalar yapılıyor.

Anadolu kulüpleri mali olarak zor günler yaşıyor. Anadolu'da futbolu geliştiremezsek, Türk futbolunu geliştiremeyiz.

Bütün eğlence yerlerinin kapalı olduğu dönemde takımlarımız futbola devam etti. Yapılandırılmış vergilerin ertelenmesini talep ediyoruz.

Gelecek sezon devreye girecek yabancı kuralının tekrardan gözden geçirilmesini istiyoruz. 7+4 bizi çok kötü duruma düşürecek, bu kuralın rafa kaldırılmasını istiyoruz.

TFF'nin Anadolu Kulüplerine verdiği 300 milyon lira ödeme sözünü gerçekleştirmesini bekliyoruz.



Amca ile yeğenden hakem ve gözlemci olmamalı."