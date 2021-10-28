MHK Eğitimden Sorumlu Üyesi Ferhat Gündoğdu, klasman üst gözlemciliği görevini de yürüttü. 2019'da Sabri Çelik başkanlığındaki MHK'de de üyeydi. Asıl mesleği doktorluk olan Gündoğdu, Lokman Hekim Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alıyor. Asker kökenli isimlerden biri. Kara Harp okulunu 1991'de bitirdi. Daha sonra Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi'nde Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi'nde ise master yaptı. Burada doktorasını da tamamlayan Gündoğdu, TED'de çeşitli görevlerde bulundu.
Sürpriz başkan!
Serdar Tatlı’nın istifasıyla boşalan MHK Başkanlığı’na Metin Tokat’ın görevden ayrılmasının ardından kurul üyesi olarak atanan, asıl mesleği doktorluk olan Ferhat Gündoğdu getirildi.
MHK Eğitimden Sorumlu Üyesi Ferhat Gündoğdu, klasman üst gözlemciliği görevini de yürüttü. 2019'da Sabri Çelik başkanlığındaki MHK'de de üyeydi. Asıl mesleği doktorluk olan Gündoğdu, Lokman Hekim Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alıyor. Asker kökenli isimlerden biri. Kara Harp okulunu 1991'de bitirdi. Daha sonra Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi'nde Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi'nde ise master yaptı. Burada doktorasını da tamamlayan Gündoğdu, TED'de çeşitli görevlerde bulundu.