Haberler Süper Lig Sürpriz başkan!

Sürpriz başkan!

Serdar Tatlı’nın istifasıyla boşalan MHK Başkanlığı’na Metin Tokat’ın görevden ayrılmasının ardından kurul üyesi olarak atanan, asıl mesleği doktorluk olan Ferhat Gündoğdu getirildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2021 Perşembe 06:50
Sürpriz başkan!
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na sürpriz bir isim atandı. Mustafa Çulcu, Fırat Aydınus ve Sabri Çelik gibi isimlerin kulislerde dolaştığı MHK Başkanlığı için Merkez Hakem Kurulu Eğitimden Sorulu Üyesi Ferhat Gündoğdu'da karar kılındı. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantıda, MHK'nin yeni başkan ve üyeleri belirlendi. Gündoğdu, bir önceki Merkez Hakem Kurulunda Metin Tokat'ın istifasının ardından kurul üyesi olarak atanmıştı. Başkanlığını Serdar Tatlı'nın yaptığı MHK, 21 Ekim'de istifa etmişti.

MHK Eğitimden Sorumlu Üyesi Ferhat Gündoğdu, klasman üst gözlemciliği görevini de yürüttü. 2019'da Sabri Çelik başkanlığındaki MHK'de de üyeydi. Asıl mesleği doktorluk olan Gündoğdu, Lokman Hekim Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alıyor. Asker kökenli isimlerden biri. Kara Harp okulunu 1991'de bitirdi. Daha sonra Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi'nde Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi'nde ise master yaptı. Burada doktorasını da tamamlayan Gündoğdu, TED'de çeşitli görevlerde bulundu.
SON DAKİKA