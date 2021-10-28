Sumudica’dan Paşa’ya gözdağı

Yeni Malatyaspor'da 2'de 2 yapan teknik direktör Sumudica, Kasımpaşa deplasmanına da galibiyet için çıkacaklarını söyledi. Rumen çalıştırıcı, "Minimum 1 puan almalıyız. Takımımı hiçbir zaman beraberlik için hazırlamam, söylediğim beraberlik bu anlamda değil. Biz oraya maçı almaya, mücadele vermeye gidiyoruz, hedefimiz galibiyet" diye iddialı konuştu.
Yeni Malatyaspor'da 2'de 2 yapan teknik direktör Sumudica, Kasımpaşa deplasmanına da galibiyet için çıkacaklarını söyledi. Rumen çalıştırıcı, "Minimum 1 puan almalıyız. Takımımı hiçbir zaman beraberlik için hazırlamam, söylediğim beraberlik bu anlamda değil. Biz oraya maçı almaya, mücadele vermeye gidiyoruz, hedefimiz galibiyet" diye iddialı konuştu.