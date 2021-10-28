Haberler Süper Lig SON DAKİKA - Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı

SON DAKİKA - Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı

Son dakika haberi... Süper Lig'de 11’inci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Lider Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasındaki mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Hatayspor-Beşiktaş mücadelesinde Cüneyt Çakır, Konyaspor-Fenerbahçe maçında Fırat Aydınus, Galatasaray-Gaziantep FK karşılaşmasında ise Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2021 Perşembe 12:36 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2021 Perşembe 12:48
SON DAKİKA - Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 11'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 11'inci hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

29 Ekim Cuma
20.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

30 Ekim Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
16.00 Altay - Demir Grup Sivasspor: Erkan Özdamar
16.00 Atakaş Hatayspor - Beşiktaş: Cüneyt Çakır
19.00 İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe: Fırat Aydınus

31 Ekim Pazar
13.30 Yukatel Kayserispor - VavaCars Fatih Karagümrük: Burak Şeker
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: Mete Kalkavan
19.00 Galatasaray - Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu

1 Kasım Pazartesi
20.00 GZT Giresunspor - Fraport TAV Antalyaspor: Suat Arslanboğa
20.00 Medipol Başakşehir - Adana Demirspor: Arda Kardeşler

SON DAKİKA