Rizespor umutlu

Karadeniz derbisinde Trabzonspor'a konuk olacak Rizespor, iddialı bir şekilde güçlü rakibine hazırlanıyor. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Kasımpaşa maçında kazandıkları üç puanın çok şey ifade ettiğini belirtti. Trabzonspor'un 22 haftadır kaybetmediğini hatırlatan Hamzaoğlu, "İyi bir grafikleri var ama futbol her şeye açık bir oyun. O yüzden biz de Trabzon'dan iyi bir mücadele ve sonuçla ayrılmaya çalışacağız. Bizim için önemli. Aldığımız bu üç puanı pekiştirmek açısından oradan alacağımız puanlar önemli olacak. Bu mücadeleye hazırlanıyoruz" diye camiaya umut dağıttı.

REMY'NİN ÜZÜNTÜSÜ

Hamza Hamzaoğlu, Kasımpaşa maçındaki galibiyet golünün ardından Remy'nin sevinmemesine açıklık getirdi. Hamzaoğlu, "Remy'le konuştuk, atması gereken bir pozisyonu kaçırdığı için çok üzgündü. Ne takımla ne de bizimle sorununun olmadığını söyledi" bilgisini verdi.

TEK EKSİK RONALDO

Takımdaki eksikler hakkında bilgi veren Hamza Hamzaoğlu, Ronaldo dışında eksiklerinin olmadığını müjdeledi. Hamzaoğlu, "Herkes yüzde yüz değil ama tüm oyuncularımız ufak tefek sakatlıklarına, sıkıntılarına rağmen idmana çıkma arzusunda. Bu bizi mutlu ediyor" dedi.