Konya iddialı

Süper Lig'in flaş ekibi Konyaspor, Alanyaspor yenilgisiyle şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlikle namağlup olan Konya ekibi, Fenerbahçe karşılaşmasında mutlak galibiyet hedefliyor. Ligde Beşiktaş ve Hatayspor'un karşılaşacağı haftada, rakiplerinin olası puan kayıplarında yeşil-beyazlılar bu fırsatı geri çevirmek istemiyor. Tüm şehir dev maça kilitlenirken, teknik direktör İlhan Palut da futbolcularını güçlü rakipleri karşısında motive etmek için hafta başından itibaren büyük bir çaba harcıyor.
Süper Lig'in flaş ekibi Konyaspor, Alanyaspor yenilgisiyle şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlikle namağlup olan Konya ekibi, Fenerbahçe karşılaşmasında mutlak galibiyet hedefliyor. Ligde Beşiktaş ve Hatayspor'un karşılaşacağı haftada, rakiplerinin olası puan kayıplarında yeşil-beyazlılar bu fırsatı geri çevirmek istemiyor. Tüm şehir dev maça kilitlenirken, teknik direktör İlhan Palut da futbolcularını güçlü rakipleri karşısında motive etmek için hafta başından itibaren büyük bir çaba harcıyor.