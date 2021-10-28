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Kasımpaşa’da Kutlu dönemi

Kasımpaşa, Cihat Arslan'ın yerine teknik direktörlük görevi için Hakan Kutlu ile anlaştı. Kutlu, Paşa'da ilk antrenmanına çıktı. Hakan Kutlu, son olarak Giresunspor'u çalıştırmıştı. Öte yandan Ağustos 2021'de istifa eden kulüp CEO'su Serkan Reçber de görevine geri döndü.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2021 Perşembe 06:50
Kasımpaşa’da Kutlu dönemi
Kasımpaşa, Cihat Arslan'ın yerine teknik direktörlük görevi için Hakan Kutlu ile anlaştı. Kutlu, Paşa'da ilk antrenmanına çıktı. Hakan Kutlu, son olarak Giresunspor'u çalıştırmıştı. Öte yandan Ağustos 2021'de istifa eden kulüp CEO'su Serkan Reçber de görevine geri döndü.
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