Aktüel haberler (27.10.2021)

Galatasaray'ı konuk ettiği son beş Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, lig tarihinde rakibine karşı en uzun serisini elde etmeyi başardı.



Cicaldau, Süper Lig'de Aralık 2015'ten bu yana Beşiktaş'a ceza sahası dışından gol atan ilk Galatasaray oyuncusu oldu.



Lider Trabzonspor, 1995/96'dan bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonunda oynadığı ilk 10 maçlık süreci yenilgi almadan geçmeyi başardı.



Alanya'nın başında görev yaptığı yedi Süper Lig maçını kaybetmeyen Bülent Korkmaz kariyerinin en uzun yenilmezlik serisini yakaladı.



Milli dalışçımız Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde paletsiz değişken ağırlık kategorisinde tek nefeste 100 metreye inerek dünya rekoru kırdı.



Liverpool, harikalar yaratan Mohamed Salah'ın 2023'te bitecek sözleşmesini uzatmak istiyor. Mısırlı yıldızın, yıllık 26 milyon sterlin istediği belirtildi. Salah bu sezon 12 maçta 15 gol, 5 asistle oynadı.



FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, 20.00'de başlayacak mücadelede Fransa'nın Basket Landes ekibini ağırlayacak.



NBA'de Chicago Bulls, Toronto Raptors'ı 111-108 yenerek sezonun 4. maçından da galip ayrıldı ve Michael Jordan'ın forma giydiği 1996-1997'den bu yana en iyi sezon başlangıcına imza attı.