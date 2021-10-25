Ne Karagümrük ne Hatayspor

Süper Lig'de üst sıraları zorlayan Karagümrük ve Hatayspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaştı. Mücadele; ilk yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 tamamlandı. 30'da sağdan ceza sahasına giren Lobjanidze topu, uygun durumdaki El Kaabi'ye verdi. Faslı santrfor da ağları havalandırmakta zorlanmadı. 8 dakika sonrasında Borini'nin ortasında, Pesic kale sahası önünde savunmaya rağmen yaptığı vuruşla eşitliği sağladı. İkinci yarıda karşılıklı ataklar geçen maçta 89'da Gümrük'te Hedenstad kırmızı görürken, başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.