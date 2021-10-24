Sivasspor Adana Demirspor 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 10. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Zorlu karşılaşmanın son anlarına 1-0 geride giren Adana Demirspor, Mario Balotelli'nin 90+7. dakikada penaltıdan attığı golle mücadeleyi 1-1 berabere tamamladı ve 1 puanı kurtardı. Sivasspor'un golünü ise 7. dakikada Max Gradel kaydetti.

İKİ TAKIM DA KIRMIZI GÖRDÜ!

Zorlu mücadeleyi iki takım da 10 kişi tamamladı. Sivasspor'da Pedro Henrique 67. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Adana Demirspor'da ise Akintola 84. dakikada direkt olarak gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Sivasspor 11 puana ulaştı. Adana Demirspor'un puanı ise 13 oldu.

Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor deplasmanda Altay ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise Başakşehir'e konuk olacak.

90+6