İlk yarının son dakikasında organize gelen Konyaspor, Hadziahmetovic'in ceza sahası içinden füzesiyle farkı ikiye çıkardı. Bu sezon sahasında yenilgi yüzü görmeyen yeşil-beyazlılar, 3. galibiyetini elde ederken, 2 de beraberlik aldı, puanını da 17'ye çıkardı.
Konya'dan çıkış yok!
Sezonun flaş takımı, dün Kayseri’ye şans tanımadı Konya, sahasındaki namağlup unvanını da korudu.
İlk yarının son dakikasında organize gelen Konyaspor, Hadziahmetovic'in ceza sahası içinden füzesiyle farkı ikiye çıkardı. Bu sezon sahasında yenilgi yüzü görmeyen yeşil-beyazlılar, 3. galibiyetini elde ederken, 2 de beraberlik aldı, puanını da 17'ye çıkardı.