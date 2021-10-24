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Konya'dan çıkış yok!

Sezonun flaş takımı, dün Kayseri’ye şans tanımadı Konya, sahasındaki namağlup unvanını da korudu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2021 Pazar 06:50
Konya'dan çıkış yok!
Taraftarı önünde Kayseri'yi konuk eden Konya, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sezonun flaş takımları arasında yer alan yeşil-beyazlılar, maça hızlı başladı. Ev sahibi, 8'de Serdar Gürler ile öne geçti. Ataklarını sürdüren Konyaspor, 27'de de Bytyql ile direğe takıldı.

İlk yarının son dakikasında organize gelen Konyaspor, Hadziahmetovic'in ceza sahası içinden füzesiyle farkı ikiye çıkardı. Bu sezon sahasında yenilgi yüzü görmeyen yeşil-beyazlılar, 3. galibiyetini elde ederken, 2 de beraberlik aldı, puanını da 17'ye çıkardı.
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