Yeni Malatyaspor - Altay | CANLI

Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başladı. Açılış karşılaşmasında Yeni Malatyaspor sahasında Altay'ı konuk ediyor.

Mücadele öncesinde ev sahibi ekip 9 puanla 16. sırada yer alırken konuk Altay 15 puanla 8. sırada bulunuyor.

İki takımın da mutlak 3 puan için sahaya çıktığı mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...





İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hadadi, Wallace, Semih, Hafes, Aabid, Ndong, Chouiar, Mustafa, Adem, Tetteh

Altay: Lis, Björkander, Ceyhun, Naderi, Cebrail, Poko, Zeki, Thiam, Pinares, Kappel, Bamba