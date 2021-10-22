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Yeni Malatyaspor Altay : 2-1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başladı. Açılış karşılaşmasında Yeni Malatyaspor sahasında Altay'ı konuk etti. Mücadele öncesinde ev sahibi ekip 9 puanla 16. sırada yer alırken konuk Altay 15 puanla 8. sırada bulunuyordu. İki takımın da mutlak 3 puan için sahaya çıktığı mücadeleyi Yeni Malatyaspor 2-1 kazandı. Sumudica ile 2'de 2 yapan Malatya'nın gollerini Tetteh ve penaltıdan Adem Büyük kaydetti. Altay'ın tek golü ise penaltıdan Bamba ile geldi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2021 Cuma 21:59 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2021 Cuma 22:01
Yeni Malatyaspor Altay : 2-1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başladı. Açılış karşılaşmasında Yeni Malatyaspor sahasında Altay'ı konuk etti. Mücadele öncesinde ev sahibi ekip 9 puanla 16. sırada yer alırken konuk Altay 15 puanla 8. sırada bulunuyordu.

İki takımın da mutlak 3 puan için sahaya çıktığı mücadeleyi Yeni Malatyaspor 2-1 kazandı. Sumudica ile 2'de 2 yapan Malatya'nın gollerini Tetteh ve penaltıdan Adem Büyük kaydetti.
Altay'ın tek golü ise penaltıdan Bamba ile geldi.

Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor puanını 12'ye yükseltirken Altay 16 puanda kaldı.

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