Yeni Malatyaspor Altay : 2-1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başladı. Açılış karşılaşmasında Yeni Malatyaspor sahasında Altay'ı konuk etti. Mücadele öncesinde ev sahibi ekip 9 puanla 16. sırada yer alırken konuk Altay 15 puanla 8. sırada bulunuyordu.

İki takımın da mutlak 3 puan için sahaya çıktığı mücadeleyi Yeni Malatyaspor 2-1 kazandı. Sumudica ile 2'de 2 yapan Malatya'nın gollerini Tetteh ve penaltıdan Adem Büyük kaydetti.

Altay'ın tek golü ise penaltıdan Bamba ile geldi.

Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor puanını 12'ye yükseltirken Altay 16 puanda kaldı.