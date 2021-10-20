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Türk futbolu için tarihi gün

Hakemlik müessesesinin köklü bir değişikliğe gitmesi için yapılması gerekenler, uygulanacak yeni yol haritası ve eğitimlerle ilgili sistemsel değişikliklerin ön planda tutulacağı toplantı öncesi geniş bir dosya hazırlandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2021 Çarşamba 06:50
Türk futbolu için tarihi gün
Türk futbolunda köklü bir değişim için geri sayıma geçildi. Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu üyelerini yanına alarak MHK ile alakalı olarak yapılan çalıştayı yürüten Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ve alt lig temsilcisi ile birlikte bugün bir araya gelecek. Toplantıya TFF ve MHK yetkililerinin de katılması bekleniyor. Hakemlik müessesesinin köklü bir değişime gitmesi için yapılması gerekenler, uygulanacak yeni yol haritası ve eğitimleriyle ilgili sistemsel değişikliklerin ön planda tutulacağı toplantı öncesi geniş bir dosya hazırlandı.

Kulüpler Birliği'nin özellikle İspanya'da uygulanan hakem atama modelini Türkiye'de de uygulanabilir kılmak için yaptığı çalışmalarda tamamlandı. İspanya'daki hakem atamalarında kullanılan yapay zeka modelini hazırlayan şirketle anlaşarak Türkiye'ye özel bir yazılım yaptırıldı. Hazırlanan bu yazılımda yapılacak olan tanıtımda sunulacak. Yeni yazılımda hakem atamaları hakemlerin son iki yıldaki performansının not ortalaması ve hangi maçlarda nasıl performans ortaya koyduğuna bağlı olarak çalışan bir sistem olarak dikkat çekiyor.

Yeni hakemlik düzenlemesinde şeffaflık esas alınacak. Hakemliğe ilk başlanması aşamasından itibaren akraba ilişkileri, yeterlilik ve hakem seçme kriterleri değiştirilecek, sadece MHK'nin yapısı değil, İl Hakem Kurulları, bölge hakem kurulları gibi hakemlerin belli bir seviyeye yükselene kadar geçirdikleri tüm süreçlerde köklü değişimler yapılacak.

Hakemlerin eğitim ve maaş gibi giderleri Kulüpler Birliği tarafından karşılanacak ve bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu ile yetki paylaşımı yapılacak. Ayrıca hakemlerin maç performansları sadece MHK'nin bünyesinde gizli olarak tutulmayacak ve o hafta kamuoyuna nedenleriyle birlikte açıklanacak.

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