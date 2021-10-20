Türk futbolu için tarihi gün

Kulüpler Birliği'nin özellikle İspanya'da uygulanan hakem atama modelini Türkiye'de de uygulanabilir kılmak için yaptığı çalışmalarda tamamlandı. İspanya'daki hakem atamalarında kullanılan yapay zeka modelini hazırlayan şirketle anlaşarak Türkiye'ye özel bir yazılım yaptırıldı. Hazırlanan bu yazılımda yapılacak olan tanıtımda sunulacak. Yeni yazılımda hakem atamaları hakemlerin son iki yıldaki performansının not ortalaması ve hangi maçlarda nasıl performans ortaya koyduğuna bağlı olarak çalışan bir sistem olarak dikkat çekiyor.
Yeni hakemlik düzenlemesinde şeffaflık esas alınacak. Hakemliğe ilk başlanması aşamasından itibaren akraba ilişkileri, yeterlilik ve hakem seçme kriterleri değiştirilecek, sadece MHK'nin yapısı değil, İl Hakem Kurulları, bölge hakem kurulları gibi hakemlerin belli bir seviyeye yükselene kadar geçirdikleri tüm süreçlerde köklü değişimler yapılacak.
Hakemlerin eğitim ve maaş gibi giderleri Kulüpler Birliği tarafından karşılanacak ve bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu ile yetki paylaşımı yapılacak. Ayrıca hakemlerin maç performansları sadece MHK'nin bünyesinde gizli olarak tutulmayacak ve o hafta kamuoyuna nedenleriyle birlikte açıklanacak.