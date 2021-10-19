SPOR HABERİ: İşte Süper'lig'in 9. haftasına damga vuran olaylar!

HAFTANIN OLAYI: TRABZONSPOR, FENERBAHÇE GALİBİYETİYLE LİDERLİĞE YÜKSELDİ Süper Lig'in 9'uncu haftasının en dikkat çekici karşılaşmasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Trabzon deplasmanına lider olarak giden Fenerbahçe, 3'üncü dakikada Rossi'nin golüyle 1-0 öne geçse de 23'üncü dakikada Min Jae Kim'in 2'nci sarı karttan 10 kişi kalmasıyla karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı ve liderliği rakibine bıraktı. Fenerbahçe galibiyetiyle 9'uncu haftayı 6 galibiyet 3 beraberlik ile 21 puanla kapatan bordo-mavili ekip, İttifak Holding Konyaspor'un Galatasaray'a mağlup olmasıyla birlikte ligde mağlubiyet yaşamayan tek takım unvanını elinde bulundurdu.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN BAŞAKŞEHİR KARİYERİ GALİBİYETLE BAŞLADI Süper Lig'in 8'inci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup olarak haftayı 15'inci sırada kapatan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın istifası yönetim tarafından kabul edilmiş ve göreve bir dönem turuncu-lacivertli ekibin formasını da giyen Emre Belözoğlu getirilmişti. Genç teknik adam, İstanbul ekibiyle ilk maçına son şampiyon Beşiktaş karşısında çıktı. Karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak puanını 9'a yükselten Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu da takımıyla çıktığı ilk maçta galibiyetle tanışmayı başardı. Başakşehir, ligin 10'uncu haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.