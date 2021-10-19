SPOR HABERİ: İşte Süper'lig'in 9. haftasına damga vuran olaylar!

HAFTANIN OLAYI: TRABZONSPOR, FENERBAHÇE GALİBİYETİYLE LİDERLİĞE YÜKSELDİ
Süper Lig'in 9'uncu haftasının en dikkat çekici karşılaşmasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Trabzon deplasmanına lider olarak giden Fenerbahçe, 3'üncü dakikada Rossi'nin golüyle 1-0 öne geçse de 23'üncü dakikada Min Jae Kim'in 2'nci sarı karttan 10 kişi kalmasıyla karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı ve liderliği rakibine bıraktı. Fenerbahçe galibiyetiyle 9'uncu haftayı 6 galibiyet 3 beraberlik ile 21 puanla kapatan bordo-mavili ekip, İttifak Holding Konyaspor'un Galatasaray'a mağlup olmasıyla birlikte ligde mağlubiyet yaşamayan tek takım unvanını elinde bulundurdu.