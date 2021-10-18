Hatayspor Gaziantep FK 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor, sahasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı. Zorlu mücadeleyi 2-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu. Hatayspor'a galibiyeti getiren goller 52. dakikada penaltıdan Mame Diouf ve 73. Kamara'dan geldi. Gaziantep FK'nın tek golünü 82. dakikada Sagal kaydetti.



Bu sonuçla Hatayspor puanını 19'a yükselterek haftayı lider Trabzonspor'un ardından 2. sırada tamamladı. Gaziantep FK ise 11 puanda kaldı ve 12. sırada yer aldı.

10. haftada Hatayspor deplasmanda Karagümrük'ün konuğu olacak. Gaziantep FK ise sahasında Giresunspor'u ağırlayacak.