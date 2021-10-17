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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!

Süper Lig'de 9. hafta büyük bir heyecana sahne oluyor. Zirveyi yakından ilgilendiren müsabakada Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Medical Park Stadyumu'nda oynanan kritik karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalıyor. İşte Süper Lig'de canlı puan durumu...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2021 Pazar 19:28
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!

Süper Lig'in 9. haftası derbiye sahne oluyor. Trabzonspor ile Fenerbahçe, Medical Park Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor. İşte Süper Lig'de canlı puan durumu...

CANLI SKOR
TRABZONSPOR 1-1 FENERBAHÇE

SÜPER LİG'DE CANLI PUAN DURUMU
1) Fenerbahçe-20 Puan

2) Trabzonspor-19 Puan

3) Beşiktaş-17 Puan

4) Fatih Karagümrük SK-17 Puan

5) Galatasaray-17 Puan

6) Hatayspor-16 Puan

7) Altay-15 Puan

8) Konyaspor-14 Puan

9) Alanyaspor-14 Puan

10) Adana Demirspor-12 Puan

11) Kayserispor-11 Puan

12) Gaziantep-11 Puan

13) Sivasspor-10 Puan

14) Başakşehir-9 Puan

15) Antalyaspor-9 Puan

16) Yeni Malatyaspor-9 Puan

17) Göztepe 8 Puan

18) Giresunspor-8 Puan

19) Kasımpaşa-6 Puan

20) Rizespor-1 Puan

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