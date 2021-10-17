İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!

Süper Lig'in 9. haftası derbiye sahne oluyor. Trabzonspor ile Fenerbahçe, Medical Park Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor. İşte Süper Lig'de canlı puan durumu...
CANLI SKOR
TRABZONSPOR 1-1 FENERBAHÇE
SÜPER LİG'DE CANLI PUAN DURUMU
1) Fenerbahçe-20 Puan
2) Trabzonspor-19 Puan
3) Beşiktaş-17 Puan
4) Fatih Karagümrük SK-17 Puan
5) Galatasaray-17 Puan
6) Hatayspor-16 Puan
7) Altay-15 Puan
8) Konyaspor-14 Puan
9) Alanyaspor-14 Puan
10) Adana Demirspor-12 Puan
11) Kayserispor-11 Puan
12) Gaziantep-11 Puan
13) Sivasspor-10 Puan
14) Başakşehir-9 Puan
15) Antalyaspor-9 Puan
16) Yeni Malatyaspor-9 Puan
17) Göztepe 8 Puan
18) Giresunspor-8 Puan
19) Kasımpaşa-6 Puan
20) Rizespor-1 Puan