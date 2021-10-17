İşte Süper Lig'de canlı puan durumu!

Süper Lig'de 9. hafta büyük bir heyecana sahne oluyor. 16.00'da başlayan maçlarda Galatasaray sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Altay ile Karagümrük ise İzmir'de kozlarını paylaşıyor. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...
CANLI SKOR
GALATASARAY 1-0 KONYASPOR
ALTAY 0-1 FATİH KARAGÜMRÜK
SÜPER LİG'DE CANLI PUAN DURUMU
1) Fenerbahçe-19 Puan
2) trabzonspor-18 Puan
3) Beşiktaş-17 Puan
4) Fatih Karagümrük SK-17 Puan
5) Galatasaray-17 Puan
6) Hatayspor-16 Puan
7) Altay-16 Puan
8) Konyaspor-14 Puan
9) Alanyaspor-14 Puan
10) Adana Demirspor-12 Puan
11) Kayserispor-11 Puan
12) Gaziantep-11 Puan
13) Sivasspor-10 Puan
14) Başakşehir-9 Puan
15) Antalyaspor-9 Puan
16) Yeni Malatyaspor-9 Puan
17) Göztepe 8 Puan
18) Giresunspor-8 Puan
19) Kasımpaşa-6 Puan
20) Rizespor-1 Puan