İşte Süper Lig'de canlı puan durumu!

Süper Lig'de 9. hafta büyük bir heyecana sahne oluyor. 16.00'da başlayan maçlarda Galatasaray sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Altay ile Karagümrük ise İzmir'de kozlarını paylaşıyor. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...



CANLI SKOR

GALATASARAY 1-0 KONYASPOR



ALTAY 0-1 FATİH KARAGÜMRÜK

SÜPER LİG'DE CANLI PUAN DURUMU

1) Fenerbahçe-19 Puan

2) trabzonspor-18 Puan

3) Beşiktaş-17 Puan

4) Fatih Karagümrük SK-17 Puan

5) Galatasaray-17 Puan

6) Hatayspor-16 Puan

7) Altay-16 Puan

8) Konyaspor-14 Puan

9) Alanyaspor-14 Puan

10) Adana Demirspor-12 Puan

11) Kayserispor-11 Puan

12) Gaziantep-11 Puan

13) Sivasspor-10 Puan

14) Başakşehir-9 Puan

15) Antalyaspor-9 Puan

16) Yeni Malatyaspor-9 Puan

17) Göztepe 8 Puan

18) Giresunspor-8 Puan

19) Kasımpaşa-6 Puan

20) Rizespor-1 Puan