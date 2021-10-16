Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Trabzon Fener muhtemel 11'ler)

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı heyecanla bekleniyor. Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Şenol Güneş Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek. Liderlik için yarışan iki takım da galip gelmek istiyor. Kritik derbiyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Bordo mavili ekipte 6 eksik bulunuyor. Fenerbahçe'de ise Tisserand ve Serdar Aziz'in durumları maç saati netlik kazanacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Trabzonspor Fenerbahçe derbisi saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 17 Ekim Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Siopis, A.Ömür, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius

FENERBAHÇE: Altay, Novak, Kim, Szalai, Osayi, Sosa, Gustavo, Ferdi, Mesut, Berisha, Rossi

TRABZONSPOR'DA HEDEF ZİRVE!

Süper Lig'e hızlı bir giriş yapan iki ekip kozlarını paylaşacak. Zirve yarışı kıyasıya devam ediyor. İki takım da zirvede yer almak istiyor. Öte yandan Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetimindeki ilk Fenerbahçe gelibiyetini de elde etmek istiyor.

FENERBAHÇE'DE SON DURUM NE?

Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Diego Rossi, Bright Osayi-Samuel ve Mert Hakan Yandaş takımdan ayrı özel programlar eşliğinde idmanı tamamladı. Antrenmanlarını bir süredir bireysel sürdüren Marcel Tisserand, kademeli olarak takımla çalışmalara başladı.

BİLETLER TÜKENDİ!

17 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'yi, Akyazı'da konuk edecek olan Trabzonspor'da, biletlerin tamamı tükendi. 7 Ekim'de satışa sunulan biletlere taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Pandemi nedeniyle yüzde 50 taraftarın alınacağı müsabakayı 19 bin 760 taraftarın izlemesi bekleniyor. Bu rakam pandemi sonrası Trabzonspor'un ulaşacağı en yüksek rakam olacak.

TRABZONSPOR 6 EKSİK İLE ÇIKACAK!

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi 6 eksik oyuncu var. Bordo-mavililerde Fode Koita, Abdulkadir Parmak, İsmail Köybaşı, Serkan Asan, Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor. Marek Hamsik ise riske edilmeyecek.