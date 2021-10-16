Haberler Süper Lig Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak. Peki, Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan CANI yayınlanacak? İşte zorlu mücadeleye dair merak edilen soruların cevapları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2021 Pazar 00:28 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2021 Pazar 00:38
Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in geride kalan 8 haftasında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 14 puan toplayan Galatasaray, 3 galibiyet ve 5 beraberlikle ligde henüz yenilgi yaşamayan 14 puanlı İttifak Holding Konyaspor'u evinde konuk edecek.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Nef Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Konyaspor maçı saat 16.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Zorlu karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Emre Kılınç, Halil

KONYASPOR: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdulkerim Bardakçı, Guilherme, Hadziahmetovic, Musa Çağıran, Endri Çekici, Serdar Gürler, Bytyqi, Ahmed Hassan

GALATASARAY'DA 2 CEZALI 2 SAKAT

G.Saray'da Berkan Kutlu ile Marcao cezaları nedeniyle İttifak Holding Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Arda Turan ve Sacha Boey ise sakatlıkları nedeniyle takımlarını yalnız bırakacak.

KONYASPOR'DA TEK EKSİK

Konyaspor'da Cikalleshi corona virüsüne yakalanması sebebiyle Galatasaray deplasmanında yer alamayacak.

SON DAKİKA