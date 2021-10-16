Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in geride kalan 8 haftasında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 14 puan toplayan Galatasaray, 3 galibiyet ve 5 beraberlikle ligde henüz yenilgi yaşamayan 14 puanlı İttifak Holding Konyaspor'u evinde konuk edecek.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Nef Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Konyaspor maçı saat 16.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Zorlu karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Emre Kılınç, Halil

KONYASPOR: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdulkerim Bardakçı, Guilherme, Hadziahmetovic, Musa Çağıran, Endri Çekici, Serdar Gürler, Bytyqi, Ahmed Hassan

GALATASARAY'DA 2 CEZALI 2 SAKAT

G.Saray'da Berkan Kutlu ile Marcao cezaları nedeniyle İttifak Holding Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Arda Turan ve Sacha Boey ise sakatlıkları nedeniyle takımlarını yalnız bırakacak.

KONYASPOR'DA TEK EKSİK

Konyaspor'da Cikalleshi corona virüsüne yakalanması sebebiyle Galatasaray deplasmanında yer alamayacak.