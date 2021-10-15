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Süper Lig maçlarının özeti A Spor'da!

Süper Lig özetleri A Spor'da! Goller, kurtarışlar, pozisyonlar... Süper Lig'e dair her şey A Spor'da. Süper Lig'de oynanan tüm maçlarını özetini A Spor ekranlarından izleyebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2021 Cuma 22:39 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2021 Cuma 22:43
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