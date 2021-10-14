Erman Toroğlu'dan olay sözler: Bunlar virüs

Önce sokak çocukları işini hallediyor ve şunu söylüyor. "Mahalledeki bir kırık camı tamir etmezseniz başka camlar da kırılır. Yerleri pis görürseniz sigarayı siz de yere atarsınız. Ama o yerler temizse siz de atmazsınız" Çok başarılı oluyor.
Bunu niye yazıyorum. Şimdi kulüpler hakem kellesi istiyorlar.
3 yıl önce Galatasaray-Konyaspor maçında Yusuf Namoğlu komitesi, göstere göstere hata değil, kasıtlı karar veren iki hakem Hüseyin Göcek ile Halis Özkahya'nın işini bitirse, bir daha onlara o sezon maç vermese, bugün biz bunları yaşamayacaktık.
O gün "Hakemdir hata yapar" diyen bazı kulüp başkanları ki kamuoyu kim olduklarını iyi biliyor; eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ...
O gün o bildiriyi yayınlayanlar bugün ağlamayacaklar.
O gün kırık cam tamir edilseydi bugün o olay yaşanmayacaktı.
Okumayanlar bu kırık cam olayını okusunlar.