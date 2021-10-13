SPOR HABERLERİ - Süper Lig o alanda zirveye yakın!

Süper Lig'de yabancı oyuncu tartışmaları hiç ara vermeden devam ederken kademeli azaltmaya gidilen ligimiz, Avrupa'da ise zirveye oynuyor. CIES'in (Spor Araştırmaları Merkezi) araştırmasına göre; Avrupa ligleri içinde Türkiye en çok yabancı oyuncu kullanan 3. lig durumunda. İlk sırada oyuncu tercihinin %78.5'ini yabancılar üzerine yapan Güney Kıbrıs bulunurken, ikinci ise %70.6 ile Yunanistan... Türkiye az bir farkla %70.2 ile en çok yabancı oyuncu kullanan üçüncü lig konumunda. Bizden sonra ise %64.6 ile İtalya Serie A geliyor.
28 OYUNCUDAN FAYDALANDI
Sabah'ın haberine göre; Türkiye içine baktığımızda ise yabancı oyuncu kullanma süreleri olarak Fatih Karagümrük %86 ile zirvede. Takipçisi %81.8 ile G.Saray... Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor ise listede %78.3 ile üçüncü durumda. G.Saray toplamda bu sezon 7 maçta 28 oyuncu kullanırken, Fatih Karagümrük ise 26 farklı oyuncudan faydalandı.
Süper Lig'de şu anda 8+3 yabancı kuralı uygulanırken, gelecek sezon bu sayının 7+4, 2023- 24 sezonunda ise 6+5 olması planlanıyor.