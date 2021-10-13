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SPOR HABERLERİ - Süper Lig o alanda zirveye yakın!

Spor haberleri... Süper Lig'in en çok tartışılan konularından biri olan yabancı oyuncu tartışması bu sezon da sürüyor. Bu tartışmalar devam ederken, dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. Buna göre; Süper Lig'de oynayan yabancı oyuncuların oranının %70 olarak hesaplandı. Bu rakam aynı zamanda Avrupa'da en çok yabancı oyuncu oynatan ligler arasında ilk 3'e girmemize sebep oldu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2021 Çarşamba 06:50
SPOR HABERLERİ - Süper Lig o alanda zirveye yakın!

Süper Lig'de yabancı oyuncu tartışmaları hiç ara vermeden devam ederken kademeli azaltmaya gidilen ligimiz, Avrupa'da ise zirveye oynuyor. CIES'in (Spor Araştırmaları Merkezi) araştırmasına göre; Avrupa ligleri içinde Türkiye en çok yabancı oyuncu kullanan 3. lig durumunda. İlk sırada oyuncu tercihinin %78.5'ini yabancılar üzerine yapan Güney Kıbrıs bulunurken, ikinci ise %70.6 ile Yunanistan... Türkiye az bir farkla %70.2 ile en çok yabancı oyuncu kullanan üçüncü lig konumunda. Bizden sonra ise %64.6 ile İtalya Serie A geliyor.

SPOR HABERLERİ - Süper Lig o alanda zirveye yakın!

28 OYUNCUDAN FAYDALANDI

Sabah'ın haberine göre; Türkiye içine baktığımızda ise yabancı oyuncu kullanma süreleri olarak Fatih Karagümrük %86 ile zirvede. Takipçisi %81.8 ile G.Saray... Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor ise listede %78.3 ile üçüncü durumda. G.Saray toplamda bu sezon 7 maçta 28 oyuncu kullanırken, Fatih Karagümrük ise 26 farklı oyuncudan faydalandı.

SPOR HABERLERİ - Süper Lig o alanda zirveye yakın!

Süper Lig'de şu anda 8+3 yabancı kuralı uygulanırken, gelecek sezon bu sayının 7+4, 2023- 24 sezonunda ise 6+5 olması planlanıyor.

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