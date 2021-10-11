Süper Lig'den haberler (11.10.2021)

-Kayserispor'un Senegalli santrforu Thiam'a takımı tarafından idman sonrası sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. 29 yaşına giren Thiam için antrenmanda doğum günü pastası kesildi. Tecrübeli golcü, bu jestten dolayı takım arkadaşlarına ve teknik heyete teşekkür etti.

-Antalyaspor, deplasmanda Sivas ile yapacağı maçın hazırlıklarına sıkı şekilde devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde iki grup halinde çalıştı. Bir grup fitness salonunda, diğer grup sahada antrenman yaptı. İdman yaklaşık olarak 1,5 saat sürdü.

-Hatayspor, sahasındaki Gaziantep FK maçının hazırlıklarını çift idmanla sürdürüyor. Bordo- beyazlılar, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda 1 saat 20 dakika çalıştı. İdmanda futbolcular çabukluk, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptı.