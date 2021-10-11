Göztepe'den beyaz sayfa!

Süper Lig'de sezonun ilk 8 haftasında umduğunu bulamayıp son yılların en kötü performansıyla lige giriş yapan Göztepe, milli maçlar için verilen aradan sonra yeni bir start vermek istiyor. Göz-Göz'de Ünal Karaman'ın yerine göreve getirildikten sonra takımıyla çıktığı ilk sınavda Başakşehir karşısından 2-1 galip ayrılıp, ardından üst üste 4 yenilgiye engel olamayan Sırp teknik direktör Nestor El Maestro, milli arada sarı-kırmızılılarla ilk kez rahat antrenman yapabilme fırsatı buldu. Altınordu'yla önceki gün oynadığı hazırlık maçına ligde bu sezon fazla forma şansı bulamayan Atınç Nukan, Burekovic, Beykan Şimşek, Ideye gibi isimlerin yer aldığı 11'le çıkan İzmir ekibi, tüm futbolculara şans verirken, 1-0 galibiyetle moral tazeledi. Göztepe, Kasımpaşa deplasmanında kazanıp, kötü günlere sünger çekmeyi hedefliyor. Nestor El Maestro, özellikle hücum oyuncularını Kasımpaşa maçına özel olarak hazırlıyor.