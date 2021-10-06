Tam 9 takımda hoca kıyımı!

Süper Lig'de ilk 8 hafta geride kalırken nerdeyse ligde yer alan kulüplerin yarısı teknik direktör değişikliğine gitti. 8 haftalık periyotta Kasımpaşa, Kayserispor, Adana Demirspor, Göztepe, Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir, Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor teknik heyetlerinde değişikliği tercih etti. Geçen haftanın ardından ise 3 takım birden teknik direktörleriyle yollarını ayırdı. Başakşehir Aykut Kocaman, Yeni Malatyaspor İrfan Buz, Antalyaspor da Ersun Yanal ile yollarını resmen ayırdı.



11 EKİP DEĞİŞTİRMEDİ



Ligde ilk teknik direktör değişikliği Kasımpaşa'dan geldi. İlk haftanın ardından Şenol Can'la yollarını ayıran lacivert-beyazlıları, bu koltuğa Cihat Arslan'ı getirdi. Geçtiğimiz haftanın ardından teknik direktörleriyle yollarını ayıran Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor ise henüz yeni çalıştırıcılarını açıklamadı. Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray, Fatih Karagümrük, Hatayspor, Gaziantep FK, Konyaspor, Giresunspor, Sivasspor ve Altay, Süper Lig'e başladıkları teknik direktörlerle yola devam ediyor.



MAESTRO'YA GÜVENOYU



Ligde 8 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, taraftarın gözündeki kredisi tükenen El Maestro'ya sahip çıktı. Başkan Sepil'in, tepkilere rağmen şu an değişikliğe gitmeyi düşünmediği öğrenildi. Mehmet Sepil, milli arayı yeni takımıyla düzgün antrenman yapma fırsatı bulamayıp 1 ay içinde üst üste 5 maç oynayan Maestro için fırsat olarak görüyor.



SON 5 YILIN EN KÖTÜSÜ



Süper Lig'e yükseldiği 2017-2018'de ilk 8 haftada 16 puan toplayan İzmir ekibi Göztepe, ligi 6. bitirmişti. Sarı-kırmızılılar, ilk 8 haftadaki sonuçlarına göre 2018-19'da 12 puan, 2019-20'de 9 puan, 2020-21'de ise 11 puan toplamıştı. Bu sezon sadece 5 puan toplayabilen Göz- Göz, son 5 sezondaki en kötü lig başlangıcına imza atıp taraftarların tepkisini çekti.



Y. MALATYA'DA ATAN DÖNEMİ



Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz'un yerine Çağdaş Atan geliyor. Sarısiyahlıların, son olarak Alanyaspor'u çalıştıran ve milli aradan önce gönderilen 41 yaşındaki Çağdaş Atan'la anlaştığı öğrenildi. Süper Lig'de 2020-21 sezonunda ilk teknik direktörlük deneyimini Alanyaspor' da yaşayan genç hoca, Akdeniz ekibinde çıktığı 47 maçta 21 galibiyet, 8 beraberlik, 18 mağlubiyet almış ve 1.51 puan ortalaması yakalamıştı. Aynı başarıyı bu sezon ise sürdürememişti.



8 HAFTADA 9 TEKNİK DİREKTÖR GİTTİ



1. HAFTA: Şenol Can-Cihat Arslan (Kasımpaşa)

2. HAFTA: Yalçın-Koşukavak-Hikmet Karaman (Kayseri)

3. HAFTA: Samet Aybaba-Montella (Adana Demir)

3. HAFTA: Ünal Karaman-El Maestro (Göztepe)

3. HAFTA: Çağdaş Atan-Bülent Korkmaz (Alanya)

6. HAFTA: Bülent Uygun-Hamza Hamzaoğlu (Rize)

8. HAFTA: Ersun Yanal-Nuri Şahin (Antalyaspor)

8. HAFTA: Aykut Kocaman-Emre Belözoğlu (Başakşehir)

8. HAFTA: İrfan Buz-Çağdaş Atan(?) (Yeni Malatya)