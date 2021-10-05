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SON DAKİKA SPOR HABERİ - MHK'ye isyan var! Hakem standartı yok

Son dakika spor haberi... Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ligde 8. hafta geride kalırken, henüz 8 hafta geride kalmasına rağmen hakem ve VAR sisteminin kararları sonrası kulüplerimiz adeta isyan bayrağını açtı. Son olarak Çaykur Rizespor- Galatasaray karşılaşmasında hakem Ali Palabıyık ve VAR hakemi Abdülkadir Bitigen'in verdiği ve vermediği kararlar büyük tartışma yaşattı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2021 Salı 08:23
SON DAKİKA SPOR HABERİ - MHK'ye isyan var! Hakem standartı yok

Süper Lig'de henüz 8 hafta geride kalırken hakem kararları ve VAR sisteminin verdiği kararlar kulüplerimizi adeta çileden çıkarttı... Takvim'in haberine göre; F.Bahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve G.Saray'ın haricinde diğer kulüpler de isyan bayrağını açtı.

SON DAKİKA SPOR HABERİ - MHK'ye isyan var! Hakem standartı yok

PALABIYIK-BİTİGEN HEDEFTE
Son olarak Çaykur Rizespor- Galatasaray karşılaşmasında hakem Ali Palabıyık ve VAR hakemi Abdülkadir Bitigen'in verdiği ve vermediği kararlar büyük tartışma yaşattı...

SON DAKİKA SPOR HABERİ - MHK'ye isyan var! Hakem standartı yok

HAKEMLERİN STANDARTI YOK
Konya-Trabzon maçında Vitor Hugo rakibine arkadan yaptığı sert hareket sonrası direkt atıldı. Beşiktaş- Sivasspor maçında Josef'e benzer pozisyonda kart çıkmadı.

SON DAKİKA SPOR HABERİ - MHK'ye isyan var! Hakem standartı yok

HAVAR HAYOK NE FARK EDER!
Göztepe Giresun maçında Zeki'nin Halil'e yaptığı sert müdahaleye VAR'ın karışmamasını eleştirdi. "haVARhaYOK Ne fark eder" paylaşımında bulundu.

SON DAKİKA SPOR HABERİ - MHK'ye isyan var! Hakem standartı yok

DEVRE ARASINA KADAR MAÇ VERMEM!
Eski hakemlerimizden Ahmet Çakar, "MHK patronu olsam Ali Palabıyık'a devre arasına kadar maç vermem. G.Saray'ın son golünden önce en az 3 faul var" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA SPOR HABERİ - MHK'ye isyan var! Hakem standartı yok

AYNI POZİSYON AMA FARKLI KARARLAR!
Konya-Trabzon maçında Vitor Hugo, Skubic'e arkadan yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kart gördü. Beşiktaş-Sivasspor karşılaşmasında ise Josef de Souza, Sivaslı Felix'e benzer hareketi yaptı ancak sarıyla yırttı.

SON DAKİKA SPOR HABERİ - MHK'ye isyan var! Hakem standartı yok

AVRUPA'DA BAŞKA LİGDE BAŞKA!
Türk hakemlerin Süper Lig ve Avrupa 'da yönettiği maçlar arasındaki performans farkı tartışılıyor...

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