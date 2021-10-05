SON DAKİKA SPOR HABERİ - MHK'ye isyan var! Hakem standartı yok

Süper Lig'de henüz 8 hafta geride kalırken hakem kararları ve VAR sisteminin verdiği kararlar kulüplerimizi adeta çileden çıkarttı... Takvim'in haberine göre; F.Bahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve G.Saray'ın haricinde diğer kulüpler de isyan bayrağını açtı.