Haberler Süper Lig Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un zirve yarışı alev aldı! Tek endişe...

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un zirve yarışı alev aldı! Tek endişe...

Son dakika haberi... Süper Lig'de 8 hafta geride kalırken, zirve yarışı da adeta alev aldı. Fenerbahçe liderlik koltuğunda otururken, Trabzonspor ve Beşiktaş ise sarı-lacivertlilerin ensesine yapıştı. Galatasaray da son aldığı Rizespor galibiyetiyle yarıştan kopmayacağını gösterdi. Şampiyonluk mücadelesi nefesleri keserken, yaşanan hakem hataları ise takımları endişelendirmeye başladı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2021 Salı 06:50
Zirve yanıyor hakem hataları endişelendiriyor!

Fenerbahçe Pereira oyun sistemini oturtmaya başladı. Üçte üç yapan Kanarya milli araya lider ve moralli girdi. Başkan Ali Koç ise "Hakemlerin performansından memnun değiliz" açıklamasını yaptı.

Zirve yanıyor hakem hataları endişelendiriyor!

Yenilgisiz iki takımdan biri olan Trabzon, lider Fenerbahçe'nin ensesinde. Geçmişte hakem hatalarından canı çok yanan Fırtına bu sezon da hakemlerden yana dertli. Trabzon iki maç üst üste kırmızı kart gördü.

Zirve yanıyor hakem hataları endişelendiriyor!

Galatasaray 10 kişi kaldığı Rize'de son saniyelerde galip gelerek büyük moral kazanırken, asisti yapan Diagne'nin driplingi "Faul var" tartışmalarını beraberinde getirdi. Futbol kamuoyu bu konuda ikiye bölündü.

Zirve yanıyor hakem hataları endişelendiriyor!

Beşiktaş beş eksikle çıktığı maçta Sivas'ı yenerek önemli bir engeli geçti. Ancak Sergen Yalçın'a gösterilen kırmızı kart moralleri bozdu. Yönetim ve camia hakem hataları konusunda son derece hassas.

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