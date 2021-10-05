Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un zirve yarışı alev aldı! Tek endişe...

Fenerbahçe Pereira oyun sistemini oturtmaya başladı. Üçte üç yapan Kanarya milli araya lider ve moralli girdi. Başkan Ali Koç ise "Hakemlerin performansından memnun değiliz" açıklamasını yaptı.

Yenilgisiz iki takımdan biri olan Trabzon, lider Fenerbahçe'nin ensesinde. Geçmişte hakem hatalarından canı çok yanan Fırtına bu sezon da hakemlerden yana dertli. Trabzon iki maç üst üste kırmızı kart gördü.