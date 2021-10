4x4’lük devler

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonluğun 4 favorisi milli ara öncesi haftayı kayıpsız atlattı. Beşiktaş eksiklerinin çok olduğu haftada bu kez takılmadı. Güven Yalçın'ın 2 golüyle Sİvasspor engelini aşmayı başardı. Güven Yalçın'In ilk golü ise inanılmazdı. Genç yıldız topun gelişine akrobatik bir vuruş çıkardı. Kimse ondan bu vuruşu beklemiyordu. Yılın golünü atan Güven, ardından ağları bir defa daha sarstı. Zorlu günlerde Beşiktaş'a 3 puanı kazandırdı. Kendi kalesine gol atan Rıdvan Yılmaz'ın takılmayıp asist yapması alkış aldı.



BAKASETAS'TAN FÜZE



Trabzonspor bu sezon zirve yarışında bir hayli iddialı. Bu kadar iddialı olmasında ise en büyük pay Anastasios Bakasetas'a ait. Yunan yıldız sezona inanılmaz başladı. Mükemmel oyununu aynı güzellikteki gollerle de süslüyor. Kayserispor deplasmanında uzaklardan müthiş bir füze çıkardı. Penaltı golüyle takımına 3 puanı kazandırdı. Fenerbahçe, Berisha'nın siftah yaptığı haftada Kasımpaşa'yı 2-1 ile geçti. Galatasaray ise haftanın çok konuşulan maçında Çaykur Rize'yi yendi. Mostafa Mohamed 2 golle, uzun süren suskunluğuna son verdi. Mbaye Diagne bir Rize maçında daha ön plana çıkan isim oldu. Kritik golü Morutan attı.



HAFTANIN ASİSTİ: DIAGNE (G.SARAY)



Senegalli yıldız kendi ceza sahasından aldığı topta Bolasie ve Boyd'u çalımladı. O kadar güçlü bir deparın ardından ölçülü pasla Morutan'ı buldu. Rumen yıldız golü yaptı.



HAFTANIN KURTARIŞI: OKAN KOÇUK (GİRESUN)



Karadeniz temsilcisi ligdeki ilk galibiyetini elde ederken Okan Kocuk mükemmel bir performans sergiledi. Penaltı kurtardı. Lourency'nin uzaktan bir şutunu inanılmaz refleksle çıkardı



HAFTANIN TAKIMI: GAZİANTEP



Güneydoğu temsilcisi iç sahada müthiş performansını sürdürüyor. Üst üste 3. maçlarını da kazandılar. Hem de lige süper bir giriş yapan Altay'ı 4 golle mağlup etmeyi başardılar.



HAFTANIN SÖZÜ: UĞUR ÇİFTÇİ (SİVAS)



Yiğidolar ile bu sezon başarlı bir performans sergileyen Uğur Çiftçi, Milli Takım'a alınmayışını kendine has üslubuyla değerlendirdi. Uğur "Milli formayı giymek her Türk gencinin hayali. Benim de en büyük hayalim bu. Hak ettim mi, etmedim mi? Buna hocalarım karar verir. Çağrılmadığıma göre demek ki hak etmedim" ifadelerini kullandı.



HAFTANIN FOTOĞRAFI



Güven Yalçın uzun yıllar unutulmayacak bir gol kaydetti. Sevinci de bir efsaneden tanıdıktı. Güven, eski Galatasaraylı Didier Drogba gibi kollarını yana açarak sevindi.



HAFTANIN OLAYI: RİZE'DE TARTIŞMALI KARARLAR



Süper Lig'de kapanış maçında Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Cimbom tarihe geçen maçı 3-2 kazandı ancak hakem Ali Palabıyık ile VAR başındaki Abdülkadir Bitigen'in kararları her iki tarafı da çıldırttı. Goller, penaltılar, fauller, çıkan, çıkmayan kırmızı kartlar... Tam anlamıyla her dakikası olaylara sahne olan bir maç oynandı.



HAFTANIN YILDIZI: GÜVEN YALÇIN (BEŞİKTAŞ)



İNENLER



Ç.RİZE

ALİ PALABIYIK

Y.MALATYA

GÖZTEPE



ÇIKANLAR



BERISHA

DIAGNE

GAZİANTEP

GİRESUNSPOR



CEZA TAHTASI



KIRMIZI KART



Berkan (G.Saray) Marcao (G.Saray_



SARI KART



YOK



HAFTANIN GOLÜ: GÜVEN YALÇIN - BEŞİKTAŞ



Kartal'ın genç yıldızı çok formda. Attığı akrobatik golle Zlatan İbrahimovic'i andırdı. Güven'i haftanın golü seçtik ama bu gol 'yılın golü' olur. Puşkaş Ödülü de alır.



FRANCESCO FARIOLI (KARAGÜMRÜK)



Genç çalıştırıcı sadece Süper Lig'e renk katmakla kalmıyor, takımı sahaya taktik akıl koyuyor. Antrenörlük geleceği bir hayli parlak olan Farioli'nin çalıştırdığı Karagümrük'te 2 oyuncu birden 5 gole ulaştı. Bu sezon çok can yakarlar.



GOL KRALLIĞI: BAKASETAS - TRABZON



Bakasetas...........TRABZON............5

Pesic................KARAGÜMRÜK.......5

Bertolacci........KARAGÜMRÜK.......5

Nwakaeme.........TRABZON............4

El Kaabi...................HATAY...............4

Okaka...............BAŞAKŞEHİR.........4

Goutas................SİVASSPOR..........4



ASİST KRALLIĞI VISCA: BAŞAKŞEHİR



Visca.............BAŞAKŞEHİR.............5

Rossi.................F.BAHÇE.................3

Mensah................KAYSERİ.................3

Vargas...........KASIMPAŞA..............3

Lobjanidze.........HATAY...................3

Fajr................. SİVASSPOR...............3

Umut..............KASIMPAŞA..............3



16



Ömer Bayram, Galatasaray'a geldiği 2018-19'dan beri takımın en çok asist yapan ismi. 16 asisti bulunuyor.



19



F.Bahçe 8 haftada topladığı 19 puanla 2013-14 sezonunu yakaladı. Kanarya 19 söz konusu sezonda 19 puan almıştı.



6



Güven Yalçın, Sivasspor mücadelesinde golü hep aradı. Rakip ceza sahasında tam 6 defa topla buluştu. Bunların 2'sinde topu ağlarla buluşturdu.



20



Trabzonspor son maçlarda Kayserispor'a karşı büyük üstünlük kurdu. Son 8 maçın 6'sından galip ayrıldılar. Bu mücadelelerde 20 defa ağları sarstılar.