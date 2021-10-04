Maxim resitali!

Süper Lig'de aldığı flaş sonuçlarla dikkati çeken ligin yeni takımı Altay, milli ara öncesinde Gaziantep deplasmanında seri bozdu ve farklı kaybetti. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada, kırmızı- siyahlılar üstün olan taraftı. Sagal, Merkel ve Figueiredo, Gaziantep ekibinde çerçeveyi bulamayan isimler oldu. Ev sahibinin en tehlikeli atağında ise Kitsiou'nun gönderdiği füze, üst direkten döndü ve mücadelenin ilk yarısı başladığı gibi golsüz sona erdi.

22 DAKİKADA 5 GOL

Gaziantep FK, ikinci yarıya golle başladı. 51'de Maxim, penaltıdan takımını öne geçirdi. 57'de Figueiredo'nun pasında Merkel, ağları sarstı: 2-0. 61'de Maxim, farkı üçe çıkardı. 63'te Erhan, Altay'ı umutlandırdı: 3-1. 73'te Figueiredo'nun kaleciden dönen şutunu Dicko filelere gönderip sonucu belirledi: 4-1. Geçen haftaki 4-0'lık Adana Demir mağlubiyetini telafi eden Antep, evinde 4 maçta 3'te 3 yaparken, yenilmezliğini de sürdürdü.

KABUL EDİLEMEZ

Altay'ın tecrübeli hocası Mustafa Denizli, farklı yenilgi sonrasında takımını eleştirdi. Denizli, "Güzel galibiyetlerden sonra bugünkü sonuç kabul edilemez. Ortaya koyduğumuz futbol, rakibimize yardımcı oldu. Rakibimizin isteği de üst düzeydeydi" diye konuştu.

3 PUANI HAK ETTİK

G.Antep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Altay karşısında galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Bulut, "Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik. Geçmişteki maçlarda bireysel hatalardan kaybettiğimiz puanlar oldu" diye konuştu.

MAXIM'İN ETKİSİ ÇOK ÖNEMLİ

Erol Bulut, attığı iki golle sahalara süper dönen yıldızları Maxim'i övdü. Bulut, "Kaliteli ayaklar sahada bulunduğu zaman, daha güzel oluyor. Kaliteli ayaklar ne kadar olursa, futbol da o kadar iyi oluyor. Maxim kaliteli ayaklardan biri. Onun etkisi çok önemli" dedi.