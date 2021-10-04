Hatayspor şöleni!

Geçen hafta Fenerbahçe'ye kaybederek 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Hatayspor, Malatya'da bu yenilgiyi telafi etti. Bordo-beyazlılar, Yeni Malatya karşısında 2-0 kazanarak, son 6. maçında 5. galibiyetine imza attı. Maça hızlı başlayan sarı-siyahlılar oldu. Mustafa ve Tetteh, çerçeveyi bulamadı. Ardından Hatay'da Lobjanidze'nin pasında El Kaabi ağları sarstı ve ilk yarının skorunu belirledi: 0-1.

KAMARA GİRİP ATTI

Güney ekibi, 70'te Kamara'yla iki farkı yakaladı. 67'de giren Liberyalı forvet, Saint Louis'in ortasında, arka direkte kafayı vurdu ve takımını 2-0 öne geçirdi. 81'de Wallace'ın kafa vuruşunu kaleci Munir kornere tokatladı. 85'te Kamara'nın vuruşunda ise bu sefer kaleci Ertaç gole izin vermedi. Hatayspor, milli araya moralli girerken, Yeni Malatya ise bu yenilgiyle birlikte düşme hattına indi.

İRFAN BUZ GÖNDERILDI

Yeni Malatyaspor'da teknik direktör İrfan Buz'la yollar ayrıldı. Buz, maç sonrasında yaptığı açıklamada, "Benim düşüncelerim çok farklı, her zaman Y.Malatya'nın iyi olmasını istediğim için yönetimimizle, konuşacağız. Değerlendirmesini yapacağız" demişti.

GEVREK TRİBÜNE İNDİ

Y.Malatya Başkanı Adil Gevrek, tepki gösteren taraftarları, tribünlere inerek sakinleştirmeye çalıştı. Adil Gevrek, kakımın menfaati için milli ara öncesinde gerekenin yapılacağını vurgularken, ardından teknik direktör İrfan Buz'la yolların ayrıldığı duyuruldu.

MİLLİ ARAYA MORAL OLDU

Hatayspor hocası Ömer Erdoğan, milli ara öncesi iyi bir galibiyetle yollarına devam etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Erdoğan, "Arayı daha iyi geçirmek, G.Antep maçına daha iyi hazırlanmak için çok iyi oldu" diye konuştu.