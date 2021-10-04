Diabate’den 4 puan katkı

Çotanaklar'ın 7. haftada sahasındaki Kayseri maçında topu ağlarla buluşturan Diabate, 1-1 biten o maçta hem takımına 1 puanı kazandıran isim oldu hem de Giresun'un evinde ilk golüne imzasını koydu. Önceki gün de penaltıdan attığı golle Göztepe galibiyetinde başrolü oynadı.

ÇOK ÖZEL BİR GALİBİYET

Göztepe'yi deplasmanda 1-0 yenen Giresunspor'da, Asbaşkan Zafer Olgun, 44 yıl sonra ligde galibiyet almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "Bizim çok anlamlı ve özel bir galibiyet" değerlendirmesinde bulundu.