Haberler Süper Lig Yeni Malatyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Yeni Malatyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor, Hatayspor ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2021 Pazar 11:33 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2021 Pazar 11:48
Yeni Malatyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor, Hatayspor ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YENİ MALATYASPOR - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Yeni Malatyaspor - Hatayspor maçı 3 Ekim Pazar günü TSİ 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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