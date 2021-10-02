Gol hissediyorum

Süper Lig'de sahasında 4-0'lık Karagümrük galibiyetiyle moral bulan ve 5 maçtır bileği bükülmeyen Sivasspor, Beşiktaş karşılaşması öncesi İstanbul'a iddialı geldi. Yiğidolar'ın İspanyol forveti Jorge Felix de Radyospor'da katıldığı programda güçlü rakiplerine gözdağı verdi. 30 yaşındaki tecrübeli golcü, "Beşiktaş'a karşı da bu ivmeyi sürdürmek istiyoruz. İnşallah maçı kazanacağız, beklentimiz bu yönde. Ben de gol atarak Sivasspor'a yardımcı oluyorum. Gol atmak için elimden gelen mücadeleyi ortaya koyacağım. Gol atacağıma dair bir his var içimde" değerlendirmesini yaptı.