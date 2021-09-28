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Süper Lig'de 7. haftanın ardından şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 7. haftasının ardından İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Puan tablosunda Beşiktaş averajla liderliğini sürdürürken, aynı puanlı Trabzonspor onu takip ediyor. İşte güncellenen şampiyonluk oranlarına göre favori takım...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 16:06
Süper Lig'de 7. haftanın ardından şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu. İddaa risk yönetimi Süper Lig'de 2021-2022 sezonu 7. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi. Peki hangi takıma ne kadar oran verildi? Şampiyonluğun en büyük adayı kim? İşte yanıtı...

Süper Lig'de 7. haftanın ardından şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

GİRESUNSPOR: 3000.00

Süper Lig'de 7. haftanın ardından şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

ÇAYKUR RİZESPOR: 3000.00

Süper Lig'de 7. haftanın ardından şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

YENİ MALATYASPOR: 1500.00

Süper Lig'de 7. haftanın ardından şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

KASIMPAŞA: 1500.00

Süper Lig'de 7. haftanın ardından şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

GÖZTEPE: 1000.00

Süper Lig'de 7. haftanın ardından şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

KAYSERİSPOR: 500.00

Süper Lig'de 7. haftanın ardından şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

GAZİANTEP FK: 500.00

Süper Lig'de 7. haftanın ardından şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

ANTALYASPOR: 500.00

Süper Lig'de 7. haftanın ardından şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

BAŞAKŞEHİR: 200.00

Süper Lig'de 7. haftanın ardından şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

ADANA DEMİRSPOR: 200.00

Süper Lig'de 7. haftanın ardından şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

SİVASSPOR: 150.00

Süper Lig'de 7. haftanın ardından şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

KONYASPOR: 150.00

Süper Lig'de 7. haftanın ardından şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

FATİH KARAGÜMRÜK: 100.00

Süper Lig'de 7. haftanın ardından şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

HATAYSPOR: 75.00

Süper Lig'de 7. haftanın ardından şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

ALTAY: 50.00

Süper Lig'de 7. haftanın ardından şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

ALANYASPOR: 40.00

Süper Lig'de 7. haftanın ardından şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

GALATASARAY: 4.30

Süper Lig'de 7. haftanın ardından şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

TRABZONSPOR: 3.70

Süper Lig'de 7. haftanın ardından şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

FENERBAHÇE: 2.85

Süper Lig'de 7. haftanın ardından şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

BEŞİKTAŞ: 2.85

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