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Süper Lig'in 7. haftasında Demir Grup Sivasspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ligdeki ilk galibiyetini geçen hafta alan Yiğido, seri yakalamak istiyor. Karagümrük ise başarılı grafiğini bu maçta da sürdürmeyi hedefliyor. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada Alper Ulusoy düdük çalacak. Öte yandan mücadele, beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Ligdeki ilk galibiyetini geçen hafta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşısında alan Demir Grup Sivasspor, hanesine kritik bir 3 puan daha yazdırmayı hedefliyor.

6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Vavacars Fatih Karagümrük ise başarılı grafiğini bu maça da taşımak istiyor.