Montella: Daha da iyi olacağız

Beşiktaş karşısında 3-0'dan maçı 3-3'e getirip müthiş bir geri dönüşe imza atan Adana Demirspor, bugün sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçına da galibiyet parolasıyla hazırlandı. "Hiçbir zaman disiplinimizden vazgeçmedik" diyen İtalyan hoca Montella, "Bu geri dönüşün futbolcularda reaksiyonunu göreceğine inanıyordum. Gördüğümüz için de çok mutluyum. Takım da oyuncular da şu an gelişmekte. Zaten biz buraya bunun için geldik. Herkesi geliştirip takımı öne çıkartmak istiyoruz, amacımız bu. Çok fazla da çalışmamız gereken detaylar var" dedi.

BALOTELLI DE ÇOK İYİYDİ

Montella, Beşiktaş karşısında 1 gol, 1 asistle geri dönüşü ateşleyen takımın İtalyan yıldızı Balotelli'nin performansından memnun olduğunu söyledi. Başarılı teknik adam, "Herhangi bir süre veremiyorum ama bu gelişmeler devam ettikçe takım iyi gider. Her maçın hikayesi farklı. Assombalonga çok iyi performans gösterdi. Balotelli de çok iyiydi. Gelecek günlerde de kafamızda bir şeyler oluşacak, maça çıkacağımız kadroyu belirleriz. En önemlisi maçta, sonradan oyuna giren oyuncularımız da katkı verdi" diye camiaya umut dağıttı.

İYİ BİR DEMİRSPOR SAHAYA ÇIKMALI

Beşiktaş-Balotelli geriliminin çok da üzerinde durmadığını belirten Vincenzo Montella, sadece G.Antep FK karşılaşmasına konsantre olduğunun altını çizdi. İtalyan teknik adam, "Kafam şu anda sadece bir sonraki rakibe yoğunlaşmış şekilde. Bunu, futbolcular da iyi anlamalı. O maç bitti diğer maça hazırlanıyoruz. Çok organize ve kompakt bir takıma karşı oynayacağız. Çok iyi bir Adana Demirspor sahaya çıkmalı" ifadelerini kullandı.