Adana Demirspor Gaziantep FK maçında ilk 11'ler belli oldu!

Adana Demirspor ve Gaziantep FK, Süper Lig'in 7. haftasında, Adana'da karşı karşıya gelecek. Adana Demirspor - Gaziantep FK maçı saat 19.00'da başlayacak. Zorlu mücadele öncesi iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.
ADANA DEMİRSPOR GAZİANTEP FK MAÇINDA İLK 11'LER
Adana Demirspor: Ferhat, Rassoul, Simon Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Bjarnason, Yunus, Balotelli
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Caulker, Djilobodji, İbrahim, Merkel, El Messaoudi, Recep, Figueiredo, Sagal, Muhammet Demir
ADANA DEMİRSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Adana Demirspor Gaziantep karşılaşması 25 Eylül Cumartesi akşamı beIn Sports 1 ekranlarında naklen yayınlanacak.