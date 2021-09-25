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Adana Demirspor Gaziantep FK maçında ilk 11'ler belli oldu!

Süper Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor ve Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadelede hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak. Müsabaka öncesi iki takımın da sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 18:18 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 18:31
Adana Demirspor Gaziantep FK maçında ilk 11'ler belli oldu!

Adana Demirspor ve Gaziantep FK, Süper Lig'in 7. haftasında, Adana'da karşı karşıya gelecek. Adana Demirspor - Gaziantep FK maçı saat 19.00'da başlayacak. Zorlu mücadele öncesi iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.

ADANA DEMİRSPOR GAZİANTEP FK MAÇINDA İLK 11'LER
Adana Demirspor: Ferhat, Rassoul, Simon Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Bjarnason, Yunus, Balotelli

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Caulker, Djilobodji, İbrahim, Merkel, El Messaoudi, Recep, Figueiredo, Sagal, Muhammet Demir

ADANA DEMİRSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Adana Demirspor Gaziantep karşılaşması 25 Eylül Cumartesi akşamı beIn Sports 1 ekranlarında naklen yayınlanacak.

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