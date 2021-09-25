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Adana Demirspor Gaziantep FK maçı CANLI

Süper Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor ve Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. Müsabakanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 18:18 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 19:45
Adana Demirspor Gaziantep FK maçı CANLI

Adana Demirspor ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 7. haftasında, Adana'da karşı karşıya geliyor. Her iki takım da zorlu mücadeleyi kazanmayı amaçlıyor. Müsabakanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...




ADANA DEMİRSPOR GAZİANTEP FK MAÇINDA İLK 11'LER
Adana Demirspor: Ferhat, Rassoul, Simon Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Bjarnason, Yunus, Balotelli

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Caulker, Djilobodji, İbrahim, Merkel, El Messaoudi, Recep, Figueiredo, Sagal, Muhammet Demir

ADANA DEMİRSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Adana Demirspor Gaziantep karşılaşması beIn Sports 1 ekranlarında naklen yayınlanıyor.

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