Adana Demirspor Gaziantep FK maçı CANLI

Adana Demirspor ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 7. haftasında, Adana'da karşı karşıya geliyor. Her iki takım da zorlu mücadeleyi kazanmayı amaçlıyor. Müsabakanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
ADANA DEMİRSPOR GAZİANTEP FK MAÇINDA İLK 11'LER
Adana Demirspor: Ferhat, Rassoul, Simon Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Bjarnason, Yunus, Balotelli
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Caulker, Djilobodji, İbrahim, Merkel, El Messaoudi, Recep, Figueiredo, Sagal, Muhammet Demir
ADANA DEMİRSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Adana Demirspor Gaziantep karşılaşması beIn Sports 1 ekranlarında naklen yayınlanıyor.