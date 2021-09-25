Adana Demirspor Gaziantep FK 4-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Adana Demirspor sahasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Sarper Barış Saka düdük çaldı. Karşılaşmayı 4-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri Yunus Akgün, Caulker (KK), Balotelli ve penaltıdan Assomballonga kaydetti.

Adana Demirspor bu galibiyetle puanını 9'a yükseltti. Süper Lig'de 3 maç aradan sonra mağlup olan Gaziantep FK ise 8 puanda kaldı.

8. haftada Adana Demirspor deplasmanda Antalyaspor'un konuğu olacak. Gaziantep FK ise sahasında Altay'ı ağırlayacak.