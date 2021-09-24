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Bu hafta unutulmaz!

G.Antep ligin en erken golü attı. Demirspor, Beşiktaş karşısında 3-0’dan döndü. Kayseri, 48 yıl sonra Cimbom’u yendi. Rize’de de Erhan centilmenlik dersi verdi

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 06:50
Bu hafta unutulmaz!
Süper Lig'de unutulmaz bir 6. hafta yaşandı. Rize-Altay maçında Erhan Çelenk'in FairPlay'lik hareketi, Beşiktaş'ın Adana Demirspor karşısında 3-0'dan 3-3'e gelen ve Balotelli'nin damga vurduğu maçın ardından Gaziantep'te de Süper Lig rekoru kırılırken, Kayserispor da G.Saray'ı 48 yıl sonra sahasında yendi. Baiano'nun top ayağındayken sakatlanması sonrasında gole gitmek yerine topu taca atan Erhan Çelenk, Fair-Play ruhunu tekrar hatırlattı. Cimbom'u 3-0'la geçen Kayserispor ise 48 yıl sonra tarihi bir galibiyet aldı.

SANTRADAN 3 PASLA GOL

Gaziantep fk'de Muhammet Demir, santra ile birlikte 9 saniye 18 salisede golü bularak, kiralık geldiği Başakşehir'e karşı ligin en hızlı golünü kaydetti. 26 yıl sonra Beşiktaş'la karşılaşan Adana Demirspor da unutulmaz bir sonuca imza attı. Demirspor, son 38 dakikasına 3-0 geride girdiği maçı 90+7'de 3-3'e getirip önemli bir sürprizi gerçekleştirdi. Müthiş maçta 1 gol, 1 asistle sonuca etki eden Balotelli'nin, attığı golden sonra ve maç sonu yaptığı hareketlerin ardından çıkan olaylar, dünya basınında geniş yer buldu.

HATAYSPOR 4'TE 4 YAPTI

Geçen sezonun flaş ekibi Hatayspor, bu sezona da süper başladı. Geçen sezon Diouf'la Süper Lig'de şov yapan ve gol kralı olan yıldızı Boupendza'yı 5 milyon euro'ya satan bordo-beyazlılar, yerine El Kaabi'yi alırken, bu sezon da bıraktığı yerden devam ediyor. Göztepe deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılan bordo-beyazlılar, 4'te 4 yaptı. Resital sunan Hatay ekibinde goller Diouf (4) ve El Kaabi'den (3) geld

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