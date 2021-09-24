Bu hafta unutulmaz!

SANTRADAN 3 PASLA GOL
Gaziantep fk'de Muhammet Demir, santra ile birlikte 9 saniye 18 salisede golü bularak, kiralık geldiği Başakşehir'e karşı ligin en hızlı golünü kaydetti. 26 yıl sonra Beşiktaş'la karşılaşan Adana Demirspor da unutulmaz bir sonuca imza attı. Demirspor, son 38 dakikasına 3-0 geride girdiği maçı 90+7'de 3-3'e getirip önemli bir sürprizi gerçekleştirdi. Müthiş maçta 1 gol, 1 asistle sonuca etki eden Balotelli'nin, attığı golden sonra ve maç sonu yaptığı hareketlerin ardından çıkan olaylar, dünya basınında geniş yer buldu.
HATAYSPOR 4'TE 4 YAPTI
Geçen sezonun flaş ekibi Hatayspor, bu sezona da süper başladı. Geçen sezon Diouf'la Süper Lig'de şov yapan ve gol kralı olan yıldızı Boupendza'yı 5 milyon euro'ya satan bordo-beyazlılar, yerine El Kaabi'yi alırken, bu sezon da bıraktığı yerden devam ediyor. Göztepe deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılan bordo-beyazlılar, 4'te 4 yaptı. Resital sunan Hatay ekibinde goller Diouf (4) ve El Kaabi'den (3) geld